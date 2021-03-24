Краснодар
Профиль пользователя ChrisTiana

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О себе

Работаю ,люблю путешествовать на машине по Краснодарскому краю)
Иногда на велосипеде ,для разгрузки.Слушаю музыку .

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → другое

Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

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