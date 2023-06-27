⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар

Краснодар
Профиль пользователя chernyaev10

фото пользователя chernyaev10

О себе

Я люблю слушать разную музыку, начиная от классики и заканчивая рэпом, мое главное увлечение - это спорт (в основном это футбол и биатлон)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться вместе с друзьями и заодно найти новые знакомства)))

маленькое фото пользователя Daria_Sokq12
Откликнулся 1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

маленькое фото пользователя Linaa
маленькое фото пользователя Cookieexe
маленькое фото пользователя Michael
маленькое фото пользователя AssDmitry
маленькое фото пользователя Nevada
маленькое фото пользователя Vika_2006
маленькое фото пользователя Joscofski
маленькое фото пользователя Nika.08
маленькое фото пользователя Zhnchrk
маленькое фото пользователя PrivetKakDela
маленькое фото пользователя ILIA.0
маленькое фото пользователя Katya1991
маленькое фото пользователя Dreamy000
маленькое фото пользователя Anya.e
маленькое фото пользователя Sergey423
маленькое фото пользователя Alina2529
маленькое фото пользователя Elnar88
маленькое фото пользователя Kate_Y
маленькое фото пользователя Gae4ka
маленькое фото пользователя Coffee_fox
маленькое фото пользователя Seniya
маленькое фото пользователя Maria28
маленькое фото пользователя RIPWEBSITE
маленькое фото пользователя Larisa21
маленькое фото пользователя Taahak
маленькое фото пользователя Violetta25
маленькое фото пользователя Sairen
маленькое фото пользователя Acex55

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам