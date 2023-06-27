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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя chernyaev10
О себе
Я люблю слушать разную музыку, начиная от классики и заканчивая рэпом, мое главное увлечение - это спорт (в основном это футбол и биатлон)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать
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