Краснодар

Профиль пользователя chernyaev10

О себе Я люблю слушать разную музыку, начиная от классики и заканчивая рэпом, мое главное увлечение - это спорт (в основном это футбол и биатлон)

Был в сети на прошлой неделе

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