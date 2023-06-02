Краснодар
Профиль пользователя AssDmitry

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Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Найти человека по душе также рассматриваю общения.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DiDi
Москва → Другое

Давай обсудим мечты?😌

маленькое фото пользователя Zwptfvh
Тюмень → Другое

Хотелось бы найти интернет-друга

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