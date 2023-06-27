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Краснодар
Профиль пользователя Artur0195

фото пользователя Artur0195

О себе

Люблю вечерние прогулки, шумные вечеринки, романтику, слушать музыку, ходить в кино, кафе. Ценю доброту в людях, не прощу предательство.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа📺 Политика💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, для прогулок по парку, походов в кино, кафе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Replica

Краснодар → прогуляться, перекусить

Погулять в парке Галицкого в вечернее время.

Откликнулось 9 участников

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