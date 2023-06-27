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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Artur0195
О себе
Люблю вечерние прогулки, шумные вечеринки, романтику, слушать музыку, ходить в кино, кафе. Ценю доброту в людях, не прощу предательство.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа📺 Политика💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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