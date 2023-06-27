Краснодар

Профиль пользователя Artur0195

О себе Люблю вечерние прогулки, шумные вечеринки, романтику, слушать музыку, ходить в кино, кафе. Ценю доброту в людях, не прощу предательство.

Был в сети на прошлой неделе

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