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Краснодар
Профиль пользователя Art08

фото пользователя Art08

О себе

Нравится современная музыка, люблю ходить в походы, горы, лес, озера, водопады вести активный образ жизни.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

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