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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Art08
О себе
Нравится современная музыка, люблю ходить в походы, горы, лес, озера, водопады вести активный образ жизни.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн
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