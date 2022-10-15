Краснодар
Профиль пользователя Anya.e

фото пользователя Anya.e

О себе

Занимаюсь спортом, хожу в тренажерый зал. Играю на барабанах. Люблю общение, активный отдых и путешествия. Нравится посещать интересные места, развиваться и получать новые эмоции. Люблю фотографироваться, ходить в кафе и на танцы.

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружку для совместных путешествий, походов в кафешки и общения💫

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Riti_27
Краснодар → Другое

Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

маленькое фото пользователя Kachancik
Краснодар → Другое

Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk
Краснодар → Другое

Была бы рада найти подруг 🐝

маленькое фото пользователя Natalie01
Краснодар → Другое

Пешие прогулки по Краснодару и простое дружеское общение.

маленькое фото пользователя Natali55
Краснодар → Другое

Погулять , сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Va1eria
Краснодар → Другое

Отвлечься от рабочей суеты

маленькое фото пользователя Oliszets
Краснодар → Другое

Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

маленькое фото пользователя DariaF
Краснодар → Другое

Хочу на стендап в стендап бар 23.08, кто со мной?

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