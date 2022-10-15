Занимаюсь спортом, хожу в тренажерый зал. Играю на барабанах. Люблю общение, активный отдых и путешествия. Нравится посещать интересные места, развиваться и получать новые эмоции. Люблю фотографироваться, ходить в кафе и на танцы.

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн

Краснодар → прогуляться, перекусить Ищу подружку для совместных путешествий, походов в кафешки и общения💫

Краснодар → Другое Хочу на стендап в стендап бар 23.08, кто со мной?

Краснодар → Другое Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

Краснодар → Другое Погулять , сходить куда нибудь

Краснодар → Другое Пешие прогулки по Краснодару и простое дружеское общение.

Краснодар → Другое Была бы рада найти подруг 🐝

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

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