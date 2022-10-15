Краснодар
Профиль пользователя Anya.e
О себе
Занимаюсь спортом, хожу в тренажерый зал. Играю на барабанах. Люблю общение, активный отдых и путешествия. Нравится посещать интересные места, развиваться и получать новые эмоции. Люблю фотографироваться, ходить в кафе и на танцы.
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊
Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊
Была бы рада найти подруг 🐝
Пешие прогулки по Краснодару и простое дружеское общение.
Погулять , сходить куда нибудь
Отвлечься от рабочей суеты
Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)
Хочу на стендап в стендап бар 23.08, кто со мной?
Другие пользователи из города Краснодар
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