Краснодар
Профиль пользователя Anna_Z

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фото #2 пользователя Anna_Z

О себе

Я позитивный, общительный человек, всегда рада новым знакомствам! 😌Живу в г. Краснодар.
Поддерживаю активный отдых, люблю посещать новые места и достаточно легка на подъем 😉
Пиши, будем общаться 👌

Профиль обновлён 24 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Найти классную подругу ☺

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25
Краснодар → Другое

Ищу подружек

маленькое фото пользователя Ksenia57
Краснодар → Другое

Хочу обзавестись новыми друзьями

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