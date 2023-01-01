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Краснодар
Профиль пользователя Andrey_krd

фото пользователя Andrey_krd

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Погулять, выпить кофе, посидеть в кафешке)))

маленькое фото пользователя Daria_Sokq12
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Violetta25

Краснодар → прогуляться, перекусить

Душевный вечер😌

Откликнулось 6 участников

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