Понаех из Сибири. Пока свободен во всех смыслах. Знакомых мало. Характер дружелюбный). Люблю прогулки на велосипеде или своих двоих. Также с удовольствием сопровожу хоть в кино, хоть в театр. Или составлю компанию в игровых мероприятиях от видеоигр и настолок до квест комнат и пейнтбола

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

💩 Странный юмор

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