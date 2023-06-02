Краснодар
Профиль пользователя AndiBoy

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Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Ищу компанию в поездку на машине в Йошкар-Олу на этой недели

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогулка в центре города

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Встреча на набережной

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marina_S
Краснодар → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя VishenkaNaTorte
Краснодар → Другое

Прогуляться вечером, попить кофе

маленькое фото пользователя Zulfia
Казань → Другое

Было бы неплохо встретиться и потусить)

маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое

Общение и дружба

маленькое фото пользователя LesyaDamer
Нижний Новгород → Другое

Поиграть в настольные игры

маленькое фото пользователя Olga1987
Йошкар-Ола → Другое

Встречусь для позитивного общения)

маленькое фото пользователя skitten1
Нижний Новгород → Другое

"Ананда на закате", 03.06 в 20:00

маленькое фото пользователя Marina236
Нижний Новгород → Другое

Погулять в парке Швейцария вечером

Нижний Новгород → Другое

поужинаю в красивом месте и прогуляюсь вместе с тобой после🤍

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Может среди вас есть графические дизайнеры.Очень хотела бы пообщаться)

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