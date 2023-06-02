Краснодар
Профиль пользователя AndiBoy
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Прогуляться, попить кофе
Краснодар → Другое
Прогуляться вечером, попить кофе
Казань → Другое
Было бы неплохо встретиться и потусить)
Нижний Новгород → Другое
Общение и дружба
Нижний Новгород → Другое
Поиграть в настольные игры
Йошкар-Ола → Другое
Встречусь для позитивного общения)
Нижний Новгород → Другое
"Ананда на закате", 03.06 в 20:00
Нижний Новгород → Другое
Погулять в парке Швейцария вечером
Нижний Новгород → Другое
поужинаю в красивом месте и прогуляюсь вместе с тобой после🤍
Москва → Другое
Может среди вас есть графические дизайнеры.Очень хотела бы пообщаться)
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