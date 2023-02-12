О себе

Недавно переехала в Краснодар.

Ищу ту, с кем можно и в рестике посидеть, и поговорить по душам, и на танцы/спорт сходить💃 в общем, за любую движуху, кроме голодовки.

Начала изучать веб-разработку, увлекаюсь психологией, люблю мемы

Мне 23)