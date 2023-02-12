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Краснодар
Недавно переехала в Краснодар.
Краснодар
Профиль пользователя Anastasia_b
О себе
Недавно переехала в Краснодар.
Ищу ту, с кем можно и в рестике посидеть, и поговорить по душам, и на танцы/спорт сходить💃 в общем, за любую движуху, кроме голодовки.
Начала изучать веб-разработку, увлекаюсь психологией, люблю мемы
Мне 23)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍷 Алкоголь
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