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Краснодар
Профиль пользователя Anastasia_b

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О себе

Недавно переехала в Краснодар.
Ищу ту, с кем можно и в рестике посидеть, и поговорить по душам, и на танцы/спорт сходить💃 в общем, за любую движуху, кроме голодовки.
Начала изучать веб-разработку, увлекаюсь психологией, люблю мемы
Мне 23)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍷 Алкоголь

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия
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