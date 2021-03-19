Краснодар
Профиль пользователя Anastasia_21
О себе
Люблю читать книги, стрелять из винтовки и узнавать новое 💕
Мне нравится классическая музыка, однако в моём плей-листе есть и тяжёлый металл 🤟
По натуре я интроверт, но когда сближаюсь с человеком, готова проводить с ним сутки напролёт 💫
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
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