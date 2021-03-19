Люблю читать книги, стрелять из винтовки и узнавать новое 💕 Мне нравится классическая музыка, однако в моём плей-листе есть и тяжёлый металл 🤟 По натуре я интроверт, но когда сближаюсь с человеком, готова проводить с ним сутки напролёт 💫

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

💩 Странный юмор

Краснодар → пообщаться Те, кто со мной на одной волне ~

Раменское → Другое Поговорим о том, о сём) карты таро или здравый смысл?)

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