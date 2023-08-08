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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Anas1
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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