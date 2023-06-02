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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Anahkisone
О себе
Люблю общение. Пообсуждать то, что важно, или интересно. Нравится искусство, люблю театры, выставки и концерты.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
Участие в других событиях
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