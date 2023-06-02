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Краснодар
Профиль пользователя Anahkisone

фото пользователя Anahkisone

О себе

Люблю общение. Пообсуждать то, что важно, или интересно. Нравится искусство, люблю театры, выставки и концерты.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Loly

Краснодар → прогуляться, перекусить

Пойдемте на мастер класс / арт или вы предложите

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Elizabeth312

Краснодар → прогуляться, перекусить

Переехала в Краснодар, ищу подруг💃

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lira

Краснодар → прогуляться, перекусить

Девочки и мальчики, классные друзья. Мне вас не хватает.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя KseniaBarbi

Краснодар → сходить на мероприятие

Иду на игру CASINO свиданий

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Devid_Trushk0v

Краснодар → прогуляться, перекусить

Пообщаться со счастьем

Откликнулись 2 участника

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