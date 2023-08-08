Ищу человека/ компанию, с которым можно поговорить за чашкой чая, иногда покрысятничать по мелочи, сходить на йогу или прогуляться по городу, возможно заглянуть в бар. Запойно(периодами, пока не дочитаю книгу или не досмотрю сезон) читаю книги и смотрю сериалы. Люблю готовить, в особенности печь. В хобби также затесались плетение ловцов снов и вышивка гладью. В прошлом бариста, но не сноб. С лимоном выпью даже самый плохой фильтр кофе. Не люблю пиво, обожаю сидр и медовуху, катание на велосипеде и туризм. Не переношу осуждение и жару.

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍴 Кафе / ресторан

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян ✝️ Религия ☣️ Токсичность

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