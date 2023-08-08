Краснодар
Профиль пользователя A.na
О себе
Ищу человека/ компанию, с которым можно поговорить за чашкой чая, иногда покрысятничать по мелочи, сходить на йогу или прогуляться по городу, возможно заглянуть в бар.
Запойно(периодами, пока не дочитаю книгу или не досмотрю сезон) читаю книги и смотрю сериалы. Люблю готовить, в особенности печь.
В хобби также затесались плетение ловцов снов и вышивка гладью.
В прошлом бариста, но не сноб. С лимоном выпью даже самый плохой фильтр кофе.
Не люблю пиво, обожаю сидр и медовуху, катание на велосипеде и туризм.
Не переношу осуждение и жару.
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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