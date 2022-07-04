Люблю музыкууу! Разную! Из последних любимчиков: King Krule, Florence+The Machine, Steve Lacy, Ghostpoet. Преподаю русский язык и литературу, так что книжки, понятно, тоже люблю. С горем пополам занимаюсь йогой и учусь играть на гитаре, обожаю своего дурного кота и мечтаю завести собаку. Айда гулять, болтать за чашечкой кофе, ходить на мероприятия, смотреть кино и т.д. и т.п.!

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

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