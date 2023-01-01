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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Alina180
О себе
За здоровый образ жизни, спорт, саморазвитие, позитивное общение. Ищу новые знакомства: подруг и друзей
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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