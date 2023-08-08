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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя AlexSheFF
О себе
В основном работаю. Но есть время для прогулок. Люблю воллейбол. Не против прогуляться в парке, по Красной. Посидеть в кафе 🍹Просто пообщаться на интересные темы. Есть профессиональный синтезатор с хорошим микрофоном. Иногда играю и пою караоке. Ищу друзей.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать
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