О себе

В основном работаю. Но есть время для прогулок. Люблю воллейбол. Не против прогуляться в парке, по Красной. Посидеть в кафе 🍹Просто пообщаться на интересные темы. Есть профессиональный синтезатор с хорошим микрофоном. Иногда играю и пою караоке. Ищу друзей.