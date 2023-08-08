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Краснодар
Профиль пользователя AlexSheFF

фото пользователя AlexSheFF

О себе

В основном работаю. Но есть время для прогулок. Люблю воллейбол. Не против прогуляться в парке, по Красной. Посидеть в кафе 🍹Просто пообщаться на интересные темы. Есть профессиональный синтезатор с хорошим микрофоном. Иногда играю и пою караоке. Ищу друзей.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

🔥Party on the street🔥

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 468 участников

маленькое фото пользователя Oliszets

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Kachancik

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Innessa

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Kris.tina

Краснодар → прогуляться, перекусить

Кто хочет крутую современную фотосессию?)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Lesaaa

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться. Попить кофе))

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Tatiana_king

Краснодар → собрать компанию

Пошли на первую встречу на шашлыки?))

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя coffee_latte

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хей, есть тут кто?

Откликнулись 3 участника

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