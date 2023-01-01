Краснодар

Профиль пользователя Alexandra_Solar

О себе Люблю путешествовать и пробовать что-то новое, медитирую, пою, танцую. Развиваюсь и работаю в сферах психологии и маркетинга. А ещё я веган)

Была в сети на прошлой неделе

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