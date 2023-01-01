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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Alexandra_Solar
О себе
Люблю путешествовать и пробовать что-то новое, медитирую, пою, танцую. Развиваюсь и работаю в сферах психологии и маркетинга. А ещё я веган)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать
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