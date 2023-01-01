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Краснодар
Профиль пользователя Alexandra_Solar

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О себе

Люблю путешествовать и пробовать что-то новое, медитирую, пою, танцую. Развиваюсь и работаю в сферах психологии и маркетинга. А ещё я веган)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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