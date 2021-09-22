В свободное время увлекаюсь компьютерными играми, до просмотром фильмов да сериалов Из музыки нравится фолк и тяжёлый рок, особенно побывать на концертах любимых групп. Немного увлекаюсь игрой на музыкальных инструментах. Хотелось бы собраться компанию для игры в настолки или поучаствовать в турпоходах.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

Краснодар → Другое Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

Москва → Другое Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

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