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Краснодар
Профиль пользователя Acex55

фото пользователя Acex55

О себе

Люблю прогулки и долгие разговоры. Меломан, предпочитаю рок, фолк, электронику. Занимаюсь спортом: плавание, тренажёры, бег. Играю в настольные и компьютерные игры.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищю компанию прогуляться после работы, поговорить о музыке и играх.

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Откликнулся 1 участник
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