Краснодар

Профиль пользователя Acex55

О себе Люблю прогулки и долгие разговоры. Меломан, предпочитаю рок, фолк, электронику. Занимаюсь спортом: плавание, тренажёры, бег. Играю в настольные и компьютерные игры.

Был в сети на этой неделе

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