Люблю рок музыку и в целом альтернативные направления, а так все что на слух зацепит, не зависимо от смысловой нагрузки Любитель время от времени поиграть на ударных, не профи, но отлично расслабляет сам процесс Хожу в тренажерный зал для поддержания формы Люблю прогулки на свежем воздухе, лёгкое и непринужденно общение

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

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