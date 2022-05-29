Краснодар
Профиль пользователя a_bugs

фото пользователя a_bugs

О себе

Люблю рок музыку и в целом альтернативные направления, а так все что на слух зацепит, не зависимо от смысловой нагрузки
Любитель время от времени поиграть на ударных, не профи, но отлично расслабляет сам процесс
Хожу в тренажерный зал для поддержания формы
Люблю прогулки на свежем воздухе, лёгкое и непринужденно общение

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Краснодар → активный отдых

Сходить в спорт зал alex fitness

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя LissaLill
Краснодар → Другое

Занятия спортом в Алекс Фитнес

маленькое фото пользователя Marusya93
Санкт-Петербург → Другое

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