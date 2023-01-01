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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя 0__ya___pd__0
О себе
Смотрю фильмы, насчет сериалов не всегда нравится, в музыке меломан, люблю гулять по городу
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино
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