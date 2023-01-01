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Краснодар
Профиль пользователя 0__ya___pd__0

фото пользователя 0__ya___pd__0

О себе

Смотрю фильмы, насчет сериалов не всегда нравится, в музыке меломан, люблю гулять по городу

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Первое - знакомство

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MARIA022

Тольятти → пообщаться

Девчачьи разговоры, обсуждение мальчиков и косичек

Откликнулось 25 участников

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