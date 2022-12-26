Ковров
Профиль пользователя gfahe

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О себе

люблю сидеть дома, общаться знакомиться))

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Ковров → пообщаться

найти военного

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sirios
Королев → Другое

Кидай любимый мем

маленькое фото пользователя Ivan3455
Москва → Другое

По душам без разницы и на какую тему

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