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Ковров
Профиль пользователя ASYA9090

фото пользователя ASYA9090

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🏫 Учеба

События пользователя

Дзержинск → пообщаться

Хочу общаться и если есть возможность играть совместную игру

маленькое фото пользователя sweetlana_dreams
маленькое фото пользователя faf1rain
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Нижний Новгород → пообщаться

Общение, схожие интересы

Откликнулось 47 участников

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