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Ковров
Ковров
Профиль пользователя ASYA9090
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться
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