Люблю общаться с интересными людьми, шучу под настроение. Из музыки слушаю метал, рок, но если в других жанрах что-то понравится - послушаю. Играю на барабанах, скрипке, немного гитара. Люблю смотреть футбол, но без пива. Занималась плаванием и баскетболом, так что спорт не совсем далёк. В декрете, малыш (1 год), поэтому если у вас тоже ребёнок +/- такого же возраста можем что-нибудь придумать.

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Котлас.

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