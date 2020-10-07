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Котлас
Профиль пользователя DimDimblch

фото пользователя DimDimblch

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Мурманск → прогуляться, перекусить

Найти заход на мурманский СРЗ на портовом проезде.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GoodinWalking

Челябинск → пообщаться

Господа и дамы, кто любит визуальные новеллы? Давайте обсудим!

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Tanya321

Москва → пообщаться

Посоветуйте интересный фильм на вечер)

Откликнулись 3 участника

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