Кострома
Профиль пользователя Zaraza

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фото #2 пользователя Zaraza

О себе

Слушаю тяжёлый рок, метал, альтернатива

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Кострома → пообщаться

Есть тут кто живой?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Blin4ikk
Кострома → Другое

Настольный теннис

маленькое фото пользователя Truth
Кострома → Другое

Челексы кто умеет что-то где-то и как-то давайте

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