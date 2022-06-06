Кострома
Профиль пользователя Zaraza
О себе
Слушаю тяжёлый рок, метал, альтернатива
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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