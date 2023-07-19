Кострома
Профиль пользователя Truth
О себе
Можно сказать меломан. Но слушаю в основном рок. Рисую и вся бездельная побочка
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Кострома
Ищешь друзей и компанию в городе Кострома?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Кострома.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.