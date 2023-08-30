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Кострома
Профиль пользователя Rostin

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

События пользователя

Кострома → прогуляться, перекусить

Покататься на катере

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулись 133 участника

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулось 70 участников

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Иваново → прогуляться, перекусить

Посидеть в кальянной с компанией, пообщаться, поиграть в настолки?

Откликнулось 5 участников

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