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Кострома
Профиль пользователя Rebel

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О себе

Занимаюсь своим развитием , прошел множество курсов по психологии , занимаюсь спортом , люблю погулять по ночному городу , сгонять в бар , провести весело время
За последний год посетил 5 стран , люблю путешествовать

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия

Не нравится:

🏢 Работа 🏫 Учеба 📺 Политика 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Кострома → прогуляться, перекусить
Есть у кого фотик ? Может пофоткаемся

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Truth
Кострома → Другое
Челексы кто умеет что-то где-то и как-то давайте
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