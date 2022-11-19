Кострома
Профиль пользователя Pre20ator

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фото #2 пользователя Pre20ator

О себе

Люблю путешествовать

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа

События пользователя

Кострома → другое

Поболтать игры онлайн

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое

Общение, схожие интересы

маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое

Расскажите , какой смотрели фильм , и понравился ли вам он?)

маленькое фото пользователя Rackchmak
Москва → Другое

Провожу тест-драйв приложения. Может анимеху на вечер посоветуете?

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