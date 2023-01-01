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Кострома
Профиль пользователя Katyusha.knopa

фото пользователя Katyusha.knopa

О себе

Всем привет и хорошего настроения🤗
Зарегистрировалась на сайте, чтобы найти душевных друзей🌼

Я человек ну очень любящий поболтать, погулять, ходить на концерты, путешествовать, изучать новое, дурачиться, делиться впечатлениями и т. д., поэтому хочется найти того, кто будет разделять со мной весь этот непредсказуемый путь и быть на одной внутренней волне☀

О себе рассказывать можно много и долго, поэтому предпочту знакомиться полноценно уже при личной встречи (хоть и совсем забыла как это происходит)😌

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Владивосток → другое

Ищу душевных друзей🌼

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Откликнулся 1 участник
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