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Кострома
Всем привет и хорошего настроения🤗
Кострома
Профиль пользователя Katyusha.knopa
О себе
Всем привет и хорошего настроения🤗
Зарегистрировалась на сайте, чтобы найти душевных друзей🌼
Я человек ну очень любящий поболтать, погулять, ходить на концерты, путешествовать, изучать новое, дурачиться, делиться впечатлениями и т. д., поэтому хочется найти того, кто будет разделять со мной весь этот непредсказуемый путь и быть на одной внутренней волне☀
О себе рассказывать можно много и долго, поэтому предпочту знакомиться полноценно уже при личной встречи (хоть и совсем забыла как это происходит)😌
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового
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