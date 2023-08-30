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Кострома
Кострома
Профиль пользователя J___D
О себе
40+, но ещё очень интересно тусоваться... Имею 4 образования, могу говорить и делиться опытом на все темы: музыка, живопись, книги, особенно,книги. Kazantip - мой мир!!! Умею делать волшебные штуки
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью✝️ Религия📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
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