Музыка: Слушаю самое разное, альтернатива, синтвейв, русское народное (разные песни русских исполнителей :D). Видеоигры: Нравится исследование, головоломки, тёмная и пугающая атмосфера, стильное оформление. Немного соревновательных игр, разное кооперативное, интересные сингловые штуки аля subnautica, outer wilds, elden ring За любой интересный движ, лиж бы люди горели (идеей естественно) Спорт: Безумно люблю коньки и настольный теннис, хотел бы чаще этим заниматься, но нет таких же людей в моём окружении. Чуть катаюсь на велосипеде Работа: Сетевой инженер

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

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