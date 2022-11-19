Кострома
Профиль пользователя Blin4ikk
О себе
Музыка:
Слушаю самое разное, альтернатива, синтвейв, русское народное (разные песни русских исполнителей :D).
Видеоигры:
Нравится исследование, головоломки, тёмная и пугающая атмосфера, стильное оформление.
Немного соревновательных игр, разное кооперативное, интересные сингловые штуки аля subnautica, outer wilds, elden ring
За любой интересный движ, лиж бы люди горели (идеей естественно)
Спорт:
Безумно люблю коньки и настольный теннис, хотел бы чаще этим заниматься, но нет таких же людей в моём окружении.
Чуть катаюсь на велосипеде
Работа:
Сетевой инженер
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Кострома
Ищешь друзей и компанию в городе Кострома?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Кострома.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.