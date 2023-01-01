Костанай
Профиль пользователя Pyromanka
О себе
Я очень разносторонний человек-люблю петь,танцевать,обожаю свою работу (она и есть мое хобби )
Живое общение важнее чем общение в интернете.
Я меломан -слушаю все что нравится.
Ищу другу/га с похожими интересами со мной,крепким характером и безбашенную такую же😁
Профиль обновлён 16 февраля 2023 г.
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