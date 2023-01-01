Я очень разносторонний человек-люблю петь,танцевать,обожаю свою работу (она и есть мое хобби ) Живое общение важнее чем общение в интернете. Я меломан -слушаю все что нравится. Ищу другу/га с похожими интересами со мной,крепким характером и безбашенную такую же😁

Профиль обновлён 16 февраля 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные

🏫 Учеба ✝️ Религия 📺 Политика

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

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