Костанай
Профиль пользователя Dima2312
О себе
Слушаю музыку иногда Бетховен занимаюсь спортом
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино
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