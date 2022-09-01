Королев
Профиль пользователя YuYuYu

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О себе

Люблю активное времяпрепровождение, за новые интересные знакомства, занимаюсь спортом, увлекаюсь психологией и философией, по профессии модельер - мечтаю создать свой бренд одежды 🩵

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро

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