Королев
Профиль пользователя YuYuYu
О себе
Люблю активное времяпрепровождение, за новые интересные знакомства, занимаюсь спортом, увлекаюсь психологией и философией, по профессии модельер - мечтаю создать свой бренд одежды
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Что для тебя красота?
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Что для вас значит быть Другом?
Ищу лучшую подругу ❤️Найдись )
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Общение с последующими вылазками в город
Ищу новых друзей. Живу в Подмосковье - королев. Часто гуляю в Москве.
Найти родственную душу
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