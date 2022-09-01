Люблю активное времяпрепровождение, за новые интересные знакомства, занимаюсь спортом, увлекаюсь психологией и философией, по профессии модельер - мечтаю создать свой бренд одежды 🩵

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей

😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро

Королев → Другое Ищу новых друзей. Живу в Подмосковье - королев. Часто гуляю в Москве.

Москва → Другое Общение с последующими вылазками в город

Москва → Другое Что для вас значит быть Другом?

Новосибирск → Другое Что для тебя красота?

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Королев.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.