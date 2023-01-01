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Королев
Всем привет, очень хочется познакомиться для дружбы, общения, для душевных разговоров, хочется обрести крепкую, искреннюю дружбу.
Королев
Профиль пользователя VikToriyA16
О себе
Всем привет, очень хочется познакомиться для дружбы, общения, для душевных разговоров, хочется обрести крепкую, искреннюю дружбу.
Общение онлайн, встречи.буду рада новым знакомствам 😍
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать
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