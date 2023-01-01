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Королев
Профиль пользователя VikToriyA16

фото пользователя VikToriyA16

О себе

Всем привет, очень хочется познакомиться для дружбы, общения, для душевных разговоров, хочется обрести крепкую, искреннюю дружбу.
Общение онлайн, встречи.буду рада новым знакомствам 😍

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать

События пользователя

Королев → пообщаться

ищу подругу или подруг ❤️❤️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vicci

Щелково → пообщаться

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Откликнулось 65 участников

маленькое фото пользователя nadyasmoll

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для души

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Alinka_23

Королев → пообщаться

Найти подругу , друзей ,компанию

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alese4ka

Королев → сходить на мероприятие

Буду рада новым знакомствам и встречам!))прогуляться, сходить в гости

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя AstroSovilo

Королев → прогуляться, перекусить

Кофе, прогулка и разговоры

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Zoya

Королев → активный отдых

Ищу новых друзей. Живу в Подмосковье - королев. Часто гуляю в Москве.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Tanich

Королев → другое

Открыта для новых знакомств

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Anastasia_5

Москва → пообщаться

Найти подругу для общения и прогулок

Откликнулись 3 участника

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