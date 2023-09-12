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Королев
Профиль пользователя nimfa_sibiri

фото пользователя nimfa_sibiri

О себе

Мне 23 года ,учусь на рекламе ,по знаку зодиака Лев ♌️Ищу близкого человека 💗надеюсь с кем нибудь подружусь 🥲Девушки вы прекрасны ❤️

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу друзей 🦋

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маленькое фото пользователя IvanikFX
Откликнулось 11 участников

Москва → пообщаться

Ищу лучшую подругу ❤️Найдись )

маленькое фото пользователя Mashka23
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маленькое фото пользователя S_enya
маленькое фото пользователя soniafan
маленькое фото пользователя Laranka
маленькое фото пользователя GIRL45
маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Откликнулось 17 участников

Москва → пообщаться

Хочу найти хороших друзей ,для общения и поддержки друг друга 🩵

маленькое фото пользователя Simpopopik
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя AnZg
Откликнулись 4 участника

Королев → пообщаться

В поисках настоящей дружбы 🥲

маленькое фото пользователя Liza_lizi
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

Девочки давайте дружить 🩷

маленькое фото пользователя MARIA022
маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя Sofi_20
маленькое фото пользователя Polyaa
маленькое фото пользователя 28clasta
маленькое фото пользователя Lapka26
маленькое фото пользователя Alya97
маленькое фото пользователя Sterva43
маленькое фото пользователя Mayskaya
маленькое фото пользователя Olgaaa99
Откликнулось 10 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → пообщаться

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Откликнулись 33 участника

анонимный пользователь

Москва → пообщаться

Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам.. ищу подругу

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Milena8888

Москва → пообщаться

Просто поболтать о разном

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя AleksandraV

Москва → пообщаться

Найти настоящих друзей

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Ponama_1904

Краснодар → пообщаться

Предпочитаю общение в соц.сетях

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя alinkaa

Санкт-Петербург → пообщаться

хочу найти подругу, нехватка общения

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Karinella

Москва → пообщаться

Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя DiDi

Москва → пообщаться

Давай обсудим мечты?😌

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя fatum

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Mar_Mar

Москва → пообщаться

Ищу подругу💖

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Tomatodor

Казань → пообщаться

Найти такую-же broken like me❤️‍🩹

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Vivi4

Москва → пообщаться

Попереписываться,говорить о том о сем

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя kpark

Москва → другое

Кпоп,дорамы,аниме❤️‍🔥

Откликнулось 8 участников

анонимный пользователь

Пермь → пообщаться

В поиске общения и подруг

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Food

Сочи → пообщаться

Салют ! Очень тошно от бытовухи.

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя rustam11

Альметьевск → пообщаться

давай найдём общий язык

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

💅🏼🌸🧁GIRLS ВСТРЕЧИ 💅🏼🌸🧁

Откликнулось 5 участников

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Москва → пообщаться

Ищу друзей

Откликнулось 5 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Люблю бокс занимаюсь им

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хочу найти подружку для комфортного общения 🩵

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