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Королев
Королев
Профиль пользователя nimfa_sibiri
О себе
Мне 23 года ,учусь на рекламе ,по знаку зодиака Лев ♌️Ищу близкого человека 💗надеюсь с кем нибудь подружусь 🥲Девушки вы прекрасны ❤️
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм
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