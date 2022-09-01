Королев
Профиль пользователя Nesku4no
О себе
Люблю активное разнообразие: летом - покатушки на велосипедах, рыбалка, фестивали, туризм. Зимой - коньки, лыжи, выставки, музеи, кино, настольные игры, кулинарные эксперементы
Увлекаюсь цветоводством, шитьем и всем, что можно сделать своими руками
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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