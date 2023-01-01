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Королев
Работаю в суши баре, угараю с курьерами
Королев
Профиль пользователя Millassz
О себе
Работаю в суши баре, угараю с курьерами
Экстраверт
Немного разбираюсь в астрологии
Люблю мемы
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
🏫 Учеба💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🚴♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🚶♀️ Прогуляться
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