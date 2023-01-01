⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Королев
Королев
мне бывает достаточно тяжеловато адаптироваться к новому человеку, но так я сама доброта ахах
Королев
Профиль пользователя kristafer
О себе
мне бывает достаточно тяжеловато адаптироваться к новому человеку, но так я сама доброта ахах
в целом просто ищу новые знакомства, а там как пойдет
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🍿 Сходить в кино
Не нравится:
Другие пользователи из города Королев
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам