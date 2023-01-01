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Королев
Профиль пользователя kristafer

фото пользователя kristafer

О себе

мне бывает достаточно тяжеловато адаптироваться к новому человеку, но так я сама доброта ахах
в целом просто ищу новые знакомства, а там как пойдет

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность
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