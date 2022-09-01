Королев
Профиль пользователя Julia_Juli

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О себе

Люблю готовить, слушать музыку, танцевать, смотреть сериалы, люблю путешествовать и пить кофе по утрам.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

События пользователя

Королев → пообщаться

Пообщаться о жизни

Участие в других событиях

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маленькое фото пользователя Vicci
Щелково → Другое

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя KOMISSAR
Рязань → Другое

Ищу людей поболтать.

маленькое фото пользователя Za4ipat
Королев → Другое

Прогуляться, пофотографировать друг друга, попить кофе.

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