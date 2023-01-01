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Королев
Профиль пользователя Daria.akk

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О себе

Привет!
Я работаю из дома и ищу новых друзей для прогулок и легкого общения.

Обожаю животных, увлекаюсь коучингом, читаю классику и нонфикшен.

Интересуюсь маркетингом, психологией.
Выращиваю цветочки.
Люблю домашние тренировки, раньше ходила в зал, есть пара медалек по жиму лёжа. С удовольствием поддержу беседу про питание, тренировки, выстраивание жизни при работе на себя ✨

Люблю украшать дом, делать что-то своими руками.

В качестве хобби распродаю ненужные вещи на Авито, я за экологичное потребление. Идея давать вторую жизнь старым вещам меня вдохновляет. И порядок дома чудесный бонус 😁

Буду рада найти новый друзей и просто пообщаться.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 236 участников

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Королев → прогуляться, перекусить

Кофе, прогулка и разговоры

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Alese4ka

Королев → сходить на мероприятие

Буду рада новым знакомствам и встречам!))прогуляться, сходить в гости

Откликнулось 5 участников

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