О себе

Привет!

Я работаю из дома и ищу новых друзей для прогулок и легкого общения.



Обожаю животных, увлекаюсь коучингом, читаю классику и нонфикшен.



Интересуюсь маркетингом, психологией.

Выращиваю цветочки.

Люблю домашние тренировки, раньше ходила в зал, есть пара медалек по жиму лёжа. С удовольствием поддержу беседу про питание, тренировки, выстраивание жизни при работе на себя ✨



Люблю украшать дом, делать что-то своими руками.



В качестве хобби распродаю ненужные вещи на Авито, я за экологичное потребление. Идея давать вторую жизнь старым вещам меня вдохновляет. И порядок дома чудесный бонус 😁



Буду рада найти новый друзей и просто пообщаться.