Королев
Профиль пользователя Daria.akk
О себе
Привет!
Я работаю из дома и ищу новых друзей для прогулок и легкого общения.
Обожаю животных, увлекаюсь коучингом, читаю классику и нонфикшен.
Интересуюсь маркетингом, психологией.
Выращиваю цветочки.
Люблю домашние тренировки, раньше ходила в зал, есть пара медалек по жиму лёжа. С удовольствием поддержу беседу про питание, тренировки, выстраивание жизни при работе на себя ✨
Люблю украшать дом, делать что-то своими руками.
В качестве хобби распродаю ненужные вещи на Авито, я за экологичное потребление. Идея давать вторую жизнь старым вещам меня вдохновляет. И порядок дома чудесный бонус 😁
Буду рада найти новый друзей и просто пообщаться.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
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