⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Королев

Королев
Профиль пользователя AstroSovilo

фото пользователя AstroSovilo

О себе

С удовольствием обсуждаю сериалы, особенно старенькие (Теория большого взрыва, Друзья, Как я встретил вашу маму и иду), люблю ездить за рулем и слушать разную музыку (от Руки вверх до Beatles, от Red Hot Chilli Peppers и до Aretha Franklin), стараюсь больше читать, но не всегда получается: вдохновляют произведения сестер Бронте, русская классика и различное фентези.
Обожаю кофе, уютные теплые вечера, историю и лекции о ней, но не откажусь от классной вечеринки в клубе, если вступает какой-нибудь необычный коллектив. Нравится гулять по Москве, путешествовать (по России и за ее пределы), вкусно кушать, не откажусь от выставки или классической театральной постановки. Ищу настоящих друзей, с которыми можно идти по жизни.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Королев → прогуляться, перекусить

Кофе, прогулка и разговоры

маленькое фото пользователя Dasha_sh
маленькое фото пользователя Vicci
маленькое фото пользователя Daria.akk
маленькое фото пользователя kattyokssn
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DariaKo

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Odino4ka

Санкт-Петербург → пообщаться

общаться на глубокие темы : о философии, психологии, об отношениях, о любвии др

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя wokoo

Москва → другое

девочки, давайте общаться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Elena11111

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку Рериха в Новой Третьяковке

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Alese4ka

Королев → сходить на мероприятие

Буду рада новым знакомствам и встречам!))прогуляться, сходить в гости

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Iloveocean

Москва → прогуляться, перекусить

Подруг-мам с детьми 1-7 лет

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Королев

маленькое фото пользователя Anya.19
маленькое фото пользователя Sirios
маленькое фото пользователя Dasha_sh
маленькое фото пользователя Alese4ka
маленькое фото пользователя Daria.akk
маленькое фото пользователя AnastasiaVever
маленькое фото пользователя Enevv
маленькое фото пользователя Lirinka
маленькое фото пользователя Tanich
маленькое фото пользователя Za4ipat
маленькое фото пользователя DMITRII80
маленькое фото пользователя Natanata
маленькое фото пользователя YuYuYu
маленькое фото пользователя Dreamer
маленькое фото пользователя Emin23
маленькое фото пользователя Julia_Juli
маленькое фото пользователя Lana2002
маленькое фото пользователя TurboBomj
маленькое фото пользователя Nesku4no
маленькое фото пользователя Mila_m
маленькое фото пользователя Mixxa
маленькое фото пользователя Sasha_666
маленькое фото пользователя kristafer
маленькое фото пользователя Deli
маленькое фото пользователя Sotana

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам