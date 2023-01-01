О себе

С удовольствием обсуждаю сериалы, особенно старенькие (Теория большого взрыва, Друзья, Как я встретил вашу маму и иду), люблю ездить за рулем и слушать разную музыку (от Руки вверх до Beatles, от Red Hot Chilli Peppers и до Aretha Franklin), стараюсь больше читать, но не всегда получается: вдохновляют произведения сестер Бронте, русская классика и различное фентези.

Обожаю кофе, уютные теплые вечера, историю и лекции о ней, но не откажусь от классной вечеринки в клубе, если вступает какой-нибудь необычный коллектив. Нравится гулять по Москве, путешествовать (по России и за ее пределы), вкусно кушать, не откажусь от выставки или классической театральной постановки. Ищу настоящих друзей, с которыми можно идти по жизни.