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Королев
Профиль пользователя amymustdie

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О себе

Издатель, делаю книги. Люблю читать и долго гулять. Я католичка и часто хожу на мессу. Занимаюсь боксом, иногда бегаю.
Хочу найти новых друзей со схожими интересами и чувством юмора.
Будет классно, если ты старше 24, и если у тебя есть работа.

Была в сети сегодня

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в галерею и выпить кофе :з

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Откликнулось 6 участников

Москва → другое

Пришлите самые милые фото своих котов

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natashall

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти погулять

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя glukan

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей, хороших знакомств)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Artemiy

Москва → другое

Церковное богослужение

Откликнулись 3 участника

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Москва → другое

Сходить в церковь

Откликнулись 3 участника

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