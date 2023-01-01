О себе

Издатель, делаю книги. Люблю читать и долго гулять. Я католичка и часто хожу на мессу. Занимаюсь боксом, иногда бегаю.

Хочу найти новых друзей со схожими интересами и чувством юмора.

Будет классно, если ты старше 24, и если у тебя есть работа.