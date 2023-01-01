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Королев
Профиль пользователя Alinka_23

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О себе

Я общительная девушка , ищу человека близкого по духу )

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян

События пользователя

Королев → пообщаться

Найти подругу , друзей ,компанию

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