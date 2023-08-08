Приветики, я Саша, мне можно называть как хочешь, 12 лет но характер и выгляжу на 13-14, Хочу найти компанию в Копейске до 14 лет, Я веселая, делюсь стикерами в тг. Не обидчивая и очень люблю гулять, пойду куда угодно, есть самокат скейт, так что транспорт при себе, так же ищу друга ростом не меньше 160 (Я 165), шарю за крд. Делаю жизненные выдео. Занимаюсь волейболом.Вообщем, если понравилась то я не против пообщатся)🫶

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

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