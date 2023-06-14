Комсомольск-на-Амуре
Профиль пользователя Ulia_96
О себе
Люблю смотреть ужастики, играю в приставку люблю играть в Мортол Комбат и UFC, люблю готовить. Мама двоих мальчиков 🥰
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь
События пользователя
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